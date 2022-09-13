Матч России с Киргизией может сорваться. Все дело в странном подходе некоторых киргизских чиновников к делу, медиаправах и, вероятно, жажде наживы.
По общей практике во время товарищеских матчей хозяева оплачивают гостям проживание, трансферы, предоставляют ТВ-права на территорию гостей и 50% бортов на стадионе. Киргизы же настаивают на том, что медиаправа они предоставить не могут, так как уже продали их местному агентству. На все вопросы о том, как они продали права, если контракт на игру ещё не заключён, они лишь разводят руками. С таким подходом не согласны в РФС – если медиаправа не будут переданы, то матч в России не будет показан.
Товарищеская встреча между сборными Киргизии и России была запланирована на 24 сентября 2022 года. Тренерский штаб во главе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным 7 сентября уже объявил расширенный список из футболистов, приглашенный на учебно-методический сбор перед товарищеской игрой. И вскоре должен стать известен окончательный список вызванных игроков. Помимо матча с Киргизией, РФС объявил о запланированной товарищеской встрече со сборной Боснии и Герцеговины. Эту игру наметили на ноябрь 2022 года, но вскоре после объявления со стороны РФС и боснийской стороны, некоторые футболисты сборной Боснии и Герцеговины начали высказываться в СМИ о том, что они против того, чтобы игра с Россией состоялась.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
Источник: матч России с Киргизией может сорваться
По сообщению источника, товарищеский матч между сборными России и Киргизии, запланированный на 24 сентября, может не состояться.
Фото: РФС