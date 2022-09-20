– В этих условиях нужно играть футбол здесь, развивать спорт в стране. Я реалист, мы не будем играть на Евро-2024. Уровень российского футбола, конечно, упадет, – передаёт слова Губерниева "Матч ТВ".
Сегодня Российский футбольный союз на официальном сайте и в своих соцсетях объявил о том, что Сборная России не будет участвовать в жеребьевке отборочного этапа ЕВРО-2024. Ближайшая игра сборной России будет товарищеской и запланирована на 24 сентября. Она пройдет в Бишкеке против сборной Киргизии.
Губерниев предположил, что отсутствие сборной России на Евро-2024 приведет к деградации футбола в стране
Комментатор и телеведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев высказался о том, что сборная России пропустит Евро-2024.
Фото: ТАСС