– Результатом доволен, а качеством игры, наверное, нет. Рассчитывали показать другой футбол, поле где-то мешало немного играть. Также новые сочетания, в которых мы никогда не играли. Главное, что выиграли, – передает слова Глебова "СЭ".
Сборная Киргизии и России встречались вчера, 24 сентября, в рамках товарищеского матча, так как сборная России на данный момент отстранена решением УЕФА от всех международных соревнований. Сборная России пропустила первой, затем счет сравнял Александр Соболев, а в концовке победным голом отметился Даниил Уткин.
Глебов – о матче Киргизия – Россия: результатом доволен, а качеством игры нет
Полузащитник сборной России Даниил Глебов прокомментировал исход товарищеской встречи со сборной Киргизии (2:1).
Фото: Global Look Press