В ночь на 28 сентября сборные Колумбии и Мексики встречались в рамках товарищеской игры. Встреча закончилась победой колумбийцев со счетом 3:2.
Полузащитник "армейцев" Хорхе Карраскаль сделал результативную передачу в этом матче после выхода на замену. Ровно такой же сценарий был в предыдущей встрече против Гватемалы несколькими днями ранее. Перед этими играми Хорхе был впервые вызван в основную сборную Колумбии. Победный гол в ворота сборной Мексики забил полузащитник "Зенита" Вильям Барриос.
Карраскаль сделал ассист за Колумбию во втором матче кряду. Это его первые игры за сборную
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль отметился результативной передачей за национальную команду во второй игре подряд.
Фото: Getty Images