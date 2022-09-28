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Карраскаль сделал ассист за Колумбию во втором матче кряду. Это его первые игры за сборную

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль отметился результативной передачей за национальную команду во второй игре подряд.
Фото: Getty Images
В ночь на 28 сентября сборные Колумбии и Мексики встречались в рамках товарищеской игры. Встреча закончилась победой колумбийцев со счетом 3:2.

Полузащитник "армейцев" Хорхе Карраскаль сделал результативную передачу в этом матче после выхода на замену. Ровно такой же сценарий был в предыдущей встрече против Гватемалы несколькими днями ранее. Перед этими играми Хорхе был впервые вызван в основную сборную Колумбии. Победный гол в ворота сборной Мексики забил полузащитник "Зенита" Вильям Барриос.


Карраскаль Сборная Колумбии Сборная Мексики
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