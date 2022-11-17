- Россия в матче с Таджикистаном - однозначный фаворит. Но я от этого матча ничего не жду. Буду ли я смотреть? Как пойдет. Если сборная организовывает такие встречи, значит, нам нужны матчи. А что еще делать, если у России пока есть только такие соперники? - передает слова Аршавина "Чемпионат".
В конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА по политическим причинам отстранили сборную России, а также все остальные российские сборные и клубы, от международных матчей под своей эгидой. В результате этого команда Валерия Карпина не смогла сыграть в стыковых матчах за выход на Чемпионат мира-2022 против сборной Польши и не приняла участия в очередном розыгрыше Лиги наций, где ее соперниками по группе были Исландия, Израиль и Албания. 24 сентября сборная России в товарищеской игре победила на выезде Киргизию (2:1), 17 ноября состоится выездная встреча с Таджикистаном, 20 ноября - с Узбекистаном.
Аршавин - о матче сборной с Таджикистаном: что еще делать, если у России пока есть только такие соперники?
Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал предстоящий матч с национальной командой Таджикистана.
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