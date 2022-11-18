- Не обидно ли, что УЕФА и ФИФА закрыли мне шанс попробовать себя на крупных турнирах? Конечно, каждому игроку, спортсмену, болельщику обидно от этого решения. Но ситуация такая, какая есть. Комментировать ее нет смысла. Я рад, что нам сейчас удается собираться и играть против других сборных. Как смотрю на возможность перехода в Азиатскую конфедерацию? Играть официальные матчи всегда лучше, чем товарищеские. Нужно двигаться в том направлении, где будут официальные игры, где можно бороться, - передают слова Шунина "Известия".
В конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА озвучили основанные на политических причинах решения об отстранении всех российских клубов и сборных от международных соревнований под своей эгидой. Это лишило сборную России возможности играть официальные матчи - команда Валерия Карпина вынужденно пропустила стыковые матчи за выход на Чемпионат мира-2022 в Катаре и встречи очередного розыгрыша Лиги наций, а также не была допущена к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024. В 2022 году сборная России сыграла два выездных товарищеских матча против команд Киргизии (2:1) и Таджикистана (0:0) и проведет еще одну игру 20 ноября против Узбекистана. Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации является выход РФС из УЕФА и переход в АФК - Азиатскую футбольную конфедерацию.
Шунин - о возможности перехода сборной России в Азию: играть официальные матчи всегда лучше, чем товарищеские
Голкипер сборной России Антон Шунин высказался о текущей ситуации для национальной команды.
Фото: РФС