- Юлдошеву нужно играть лучше, чтобы получить вызов в сборную. Он молод, и если будет прогрессировать - он будет в команде. Редко, когда тренер использует в сборной игрока без клуба, но Урунов обладает большим потенциалом, хорошими навыками, которые мне нужны. Кроме того, он может сыграть как в атаке в центре, так и на флангах. Он универсален, это большой плюс, поэтому я задействовал его, несмотря на неоптимальную готовность, - цитирует Катанеца Sport24.
25 октября екатеринбургский "Урал" объявил о расторжении по взаимному согласию контракта с 21-летним узбекским атакующим полузащитником Остоном Уруновым, который был заключен 2 сентября 2022 года. За этот период Урунов принял участие в 3 матчах за "шмелей" во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 21-летний левый защитник "Пари Нижнего Новгорода" Иброхимхалил Юлдошев в 18 матчах за клуб в текущем сезоне забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу.
Главный тренер Узбекистана: игрока без клуба вызывают редко, но Урунов обладает хорошими навыками, которые мне нужны
Наставник сборной Узбекистана Сречко Катанец объяснил причины вызова на контрольный матч с Россией хавбека Остона Урунова (без клуба) и невызова защитника Иброхимхалила Юлдошева ("Пари НН").
Фото: ФК "Урал"