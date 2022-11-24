"Вышли бы мы из группы на месте Польши? Легко вообще. Мы Саудовскую Аравию обыгрывали 5:0, а она победила Аргентину. Если говорить так, как в детстве шутили, наверное, штук восемь аргентинцам накидали бы. Шучу, конечно", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Напомним, россияне не смогли сыграть со сборной Польши в полуфинале стыкового турнира чемпионата мира 2022 – национальные и клубные команды страны были временно отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Поляки автоматически вышли в финал, где обыграли Швецию и заработали путевку на турнир.
Сборная Польши попала в одну группу с командами Мексики, Аргентины и Саудовской Аравии и сыграла вничью с мексиканцами в первом туре групповой стадии.
Песьяков – о ЧМ-2022: сборная России легко бы вышла из группы на месте Польши
Вратарь сборной России и "Ростова" Сергей Песьяков поделился мнением, смогла бы национальная команда выйти из группы на ЧМ-2022, в которую попала Польша.
Фото: РФС