Ловрен – о выходе сборной Хорватии в плей-офф ЧМ-2022: для нас важно наслаждаться своим последним танцем

Защитник "Зенита
" и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился эмоциями от выхода в плей-офф чемпионата мира по футболу-2022, проходящем в Катаре.
– Для меня выход в плей-офф ЧМ – определенно последний шанс. Следующий чемпионат мира через четыре года. За себя мне сложно говорить, за Луку Модрича тоже. Возможно, Перишич, он сумасшедший! Он хочет играть. Но для нас важно наслаждаться своим так называемым последним танцем, – приводит слова Ловрена "СЭ"
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Сборная Хорватии вчера встречалась с национальной командой Бельгии, в финальном (третьем) туре группового этапа чемпионата мира по футболу-2022, который прямо сейчас проходит в Катаре. Хорватам для выхода из группы достаточно было не проиграть, что они и сделали, сыграв с бельгийцами 0:0. В первом туре Хорватия встречалась с Марокко (0:0), во втором обыграла Канаду (4:1). С первого места в группе F в 1/8 финала выходит сборная Марокко, где ее ожидает Испания. Сборная Хорватия в первом раунде плей-офф сыграет с Японией. Сборные Бельгии и Канады не выходят из своей группы и покидают чемпионат мира по футболу.