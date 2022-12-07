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Павлюченко: я просто в шоке! Думал, Испания отгрузит Марокко 2-3 мяча и спокойно пройдет дальше

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Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о вылете сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2022 в противостоянии с национальной командой Марокко.
Фото: AFP
- Я очень сильно удивлен вылету сборной Испании с чемпионата мира. Я просто в шоке! Думал, что они отгрузят Марокко два-три мяча и спокойно пройдут дальше. Пенальти - это всегда лотерея. Наверное, марокканцы и надеялись на эту серию. Не думаю, что это карма вернула им (испанцам - прим. Rusfootball.info) за поражение от Японии. Возможно, они неправильно подошли психологически к этому матчу, произошла недооценка соперника, - передает слова Павлюченко "Чемпионат".

Встреча сборных Марокко и Испании в матче 1/8 финала Чемпионата мира-2022 в Катаре завершилась выходом в следующую стадию марокканцев. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счетом 0:0, по итогам серии пенальти победу одержали представители Африки (3:0). В составе испанцев 11-метровые удары в послематчевой серии не реализовали Пабло Сарабия, Карлос Солер и Серхио Бускетс. Это второй подряд вылет "красной фурии" на стадии 1/8 финала ЧМ в серии пенальти - на Чемпионате мира-2018 сильнее национальной команды Испании оказалась сборная России (1:1, пен. 4:3).

На групповой стадии сборная Испании проиграла в матче 3 тура Японии (1:2), что привело испанцев на второе место в квартете и избавило от риска выйти в 1/4 финала на сборную Бразилии.


ЧМ-2022 Сборная Испании Сборная Марокко Павлюченко
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