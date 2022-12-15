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Шалимов: Марокко слишком много на этом чемпионат мира – они этого не заслужили

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Бывший главный тренер "Урала" Игорь Шалимов высказался о выступлении сборной Марокко на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре.
Фото: Getty Images
– Марокко слишком много на этом чемпионат мира – они этого не заслужили. Французы заслужили выйти в финал, а марокканцы – нет. Если бы сборная Марокко вышла дальше в финал вместо Франции, то это уже был бы не чемпионат мира, – цитирует Шалимова "Чемпионат".

Вчера сборные Марокко и Франции встречались между собой в полуфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. На мировом первенстве осталось сыграть всего два матча – за третье место (17 декабря, в ближайшую субботу) и финал (18 декабря, в воскресенье). В матче за третье место и бронзовые медали Марокко сыграет с Хорватией. В финале сойдутся сборные Аргентины и Франции. Стартовый свисток обеих встреч раздастся в 18:00 по московскому времени. Марокканцы вчера уступили французам в основное время со счетом 0:2. До этого, в 1/8 и 1/4 финала сборная Марокко выбила из турнира Португалию и Испанию. Кроме того, заняла первое место в группе с Бельгией, Хорватией и Канадой, а также стала первой африканской командой, которая сумела выйти в полуфинал мирового первенства.


Шалимов Сборная Марокко Чемпионат Мира
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