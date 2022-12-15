Данни: хочу видеть Виллаша-Боаша главным тренером сборной Португали. Отставка Сантуша – самый ожидаемый исход

Экс-полузащитник "Зенита
" Мигель Данни прокомментировал новость о том, что Фернанду Сантуш освободил должность главного тренера сборной Португалии.
– Отставка Сантуша логична после поражения на чемпионате мира. Это самый ожидаемый исход в данной ситуации. Следующий кандидат Жозе Моуриньо? Я в это не верю. Лично я хотел бы увидеть на этом посту Андре Виллаша-Боаша, – цитирует Данни "СЭ"
.
Напомним, что сегодня об уходе из сборной Португалии Фернанду Сантуша было объявлено официально. Португальская сборная под его руководством вылетела с чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года, на стадии четвертьфинала. Из группы Португалия вышла с первого места, обыграв сборные Ганы и Уругвая, но уступив Южной Корее в финальном туре группового этапа, выставив второй состав. В 1/8 финала команда Сантуша крупно обыграла Швейцарию со счетом 6:1. Хет-трик оформил Гонсалу Рамуш, вышедший в стартовом составе вместо Криштиану Роналду
. В 1/4 финала португальцы уступили в основное время сборной Марокко со счетом 0:1. Единственный мяч забил форвард марокканцев Эн-Несири.