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Семин: мне нравится ван Гал. Кто скажет, что ему много лет? Он мыслил быстро, эффективно и правильно

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Известный российский тренер Юрий Семин высоко отозвался о Луи ван Гале, который на ЧМ-2022 тренировал сборную Нидерландов.
Фото: РИА Новости
– Он мне нравится. Кто скажет, что ему много лет? Он мыслил быстро, эффективно и правильно. В такой ситуации должен сработать мозг. Оказывается, он работает в этом возрасте еще лучше, – передает слова Семина "СЭ".

Сборная Нидерландов по футболу под руководством Луи ван Гала дошла до 1/4 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Из группы Нидерланды вышли с первого места, опередив национальные команды Катара, Эквадора и Сенегала. В 1/8 финала голландцы превзошли сборную США (3:1 в основное время), в 1/4 отыгрались в матче с Аргентиной, уступая им 0:2, перевели игру в дополнительное время и уступили в серии послематчевых пенальти. Сборная Нидерландов покинула ЧМ-2022, а Луи ван Гал, как и ожидалось, покинул свою должность. Рональд Куман придет на смену ван Галу.


Семин ван Гал Сборная Нидерландов Чемпионат Мира
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