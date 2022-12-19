Камоцци: для меня Месси и Модрич – два победителя чемпионата мира 2022

Бывший советник экс-владельца "Спартака
" Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, кто из игроков на чемпионате мира 2022 порадовал его сильнее всего.
"Лионель Месси и Лука Модрич обрадовали меня. Для меня это два чемпиона этого чемпионата мира", — цитирует Камоцци "Чемпионат
".
Розыгрыш мирового первенства в Катаре начался 20 ноября и завершился вчера. В финальном матче сошлись сборная Аргентины и команда Франции. Подопечные Дидье Дешама уступили в серии пенальти – все голы французов забил Килиан Мбаппе.
Лионель Месси в решающем поединке оформил дубль.