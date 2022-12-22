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Гинер: на ЧМ наибольшее удовольствие получил от тех, кого мы не считаем сильными: Марокко, Коста-Рика, Япония

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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился собственными впечатлениями от ЧМ-2022, который проходил в Катаре.
Фото: Getty Images
– От кого получил больше всего удовольствие на ЧМ? От сборных, которых мы традиционно не считаем сильными: Марокко, Коста-Рика, Япония. Они выходили и им терять нечего. Старались играть в футбол при этом, не забивались по десять человек сзади, – приводит слова Гинера "СЭ".

ЧМ-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря текущего года и завершился финальным матчем, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Сборная Марокко стала первой африканской сборной, которая сумела дойти до полуфинала чемпионата мира. До проигранного полуфинала со сборной Франции марокканцы выбили из турнира Португалию и Испанию, а в группе обыграли Канаду и Бельгию, сыграли вничью с Хорватией. Сборная Японии вышла из своей группы с первого места, опередив Испанию и Германию, но вылетела в 1/8 финала от Хорватии, которая по итогу забрала бронзовые медали чемпионата мира. В группе японцы обыграли Испанию и Германию и уступили Коста-Рике.


Гинер Чемпионат Мира Сборная Марокко Сборная Коста-Рики Сборная Японии
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