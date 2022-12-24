Малафеев: сборная России в 2018-м была лучше по качеству игры, чем Марокко на ЧМ в Катаре

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Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев сравнил сборные России образца ЧМ-2018 и сборную Марокко образца ЧМ-2022.
Фото: EPA / VOSTOCK Photo
– Вижу ли я общие черты в игре сборной Марокко на ЧМ-2022 со сборной России на ЧМ-2018? Нет, сборная России была лучше по качеству игры. Футболисты Марокко играли не так зрелищно, но эффективно. Ни один их игрок не выпадал. Поэтому они и добились такого приличного результата, который стал большим достижением для Марокко, – цитирует Малафеева "СЭ".

Напомним, что сборная России на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года дошла до стадии четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти. До этого российская команда под руководством Станислава Черчесова выбила из турнира сборную Испанию, обыграв их все в той же серии пенальти. На групповой стадии сборная России противостояла Уругваю, Саудовской Аравии и Египту. На чемпионате мира по футболу 2022 года, который проходил в Катаре, сборная Марокко стала первой африканской командой в истории, дошедшей до полуфинала мирового первенства. В группе марокканцы обыграли Бельгию с Канадой, уступили Хорватии, в 1/8 финала выбили Испанию по результатам серии послематчевых пенальти. В четвертьфинале в основное время обыграли Португалию, в полуфинале уступили Франции. В матче за третье место уступили сборной Хорватии.


Малафеев Сборная России Сборная Марокко Чемпионат Мира
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