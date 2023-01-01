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Булыкин: в российском футболе завышенные зарплаты, поэтому у игроков нет мотивации. Нам далеко до уровня команд ЧМ-2022

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Бывший футболист "Байера" и "Аякса" Дмитрий Булыкин объяснил, чем ему понравился минувший чемпионат мира в Катаре.
Фото: РИА Новости
– Очень понравилось, что многие сборные играли в активный прессинг на чужой половине поля. Футбол становится более интенсивным, появляется больше моментов. У нас так никто не играет, а за этим будущее. Одна из проблем в том, что у нас завышенные зарплаты, поэтому у футболистов нет мотивации, – цитирует Булыкина "Матч ТВ".

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2022 года завершился совсем недавно. Проходил он на территории Катара с 20 ноября по 18 декабря. Чемпионом мира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финальном матче Францию, которая на момент старта ЧМ-2022 была действующим обладателем Кубка мира. Сборная России по футболу не попала на данный чемпионат мира. Она завершила отборочный этап на мировое первенство на втором месте в своей группе, должна была играть в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022 со сборной Польши, но была отстранена из-за политических обстоятельств. Поляки на ЧМ-2022 играли в одной группе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравии. В итоге сборная Польша вышла из группы, но вылетела в 1/8 финала от сборной Франции.


Булыкин Чемпионат Мира Сборная России
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