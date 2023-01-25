- Для меня нет ничего удивительного. А что вы ожидали? Что мы питаем иллюзии? Это будет продолжаться. Год пройдет - еще на год продлят. Стоит ли активизировать переход РФС в Азию? Это решать руководителям, но в любом случае надо что-то думать, чтобы проходили соревнования и мы могли в них участвовать. Должно быть самоуважение. Что, мы будем сейчас сидеть, плакаться и ждать, пока УЕФА через год еще продлит отстранение? Да пошли они на три буквы! Не хотят нас там видеть - ради бога, - передает слова Юрана "РБ Спорт".
24 января состоялась встреча представителей РФС и УЕФА, темой которой стало обсуждение возможности возвращения российских команд в европейские соревнования. Итогами встречи стали согласование порядка дальнейшего взаимодействия, договоренность о продолжении контактов и назначение следующей очной встречи в феврале 2023 года. Во время заседания появилась информация о продлении отстранения российских клубов от соревнований под эгидой УЕФА и лишении Казани права проведения Суперкубка УЕФА-2023.
УЕФА Россию «не хочет терять и хочет видеть», но в соревнования не допустит. А вы ждали чего-то другого?
Юран - об РФС и УЕФА: должно быть самоуважение. Пошли они на три буквы, не хотят нас видеть - ради бога
Экс-нападающий сборной России Сергей Юран прокомментировал итоги встречи представителей РФС и УЕФА, на фоне которой было продлено отстранение российских команд.
Фото: "Чемпионат"