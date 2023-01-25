Матчи Скрыть

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
20:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.9X 3.65П2 2.37
Вердер
22:30
УнионНе начат
П1 2.85X 3.2П2 2.65
Байер
22:30
БохумНе начат
П1 1.47X 4.7П2 6.8
Фрайбург
22:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.65X 3.4П2 2.75
Аугсбург
22:30
Боруссия МНе начат
П1 3.05X 3.6П2 2.31
Реклама лига ставок Сделать ставку

Юран - об РФС и УЕФА: должно быть самоуважение. Пошли они на три буквы, не хотят нас видеть - ради бога

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-нападающий сборной России Сергей Юран прокомментировал итоги встречи представителей РФС и УЕФА, на фоне которой было продлено отстранение российских команд.
Фото: "Чемпионат"
- Для меня нет ничего удивительного. А что вы ожидали? Что мы питаем иллюзии? Это будет продолжаться. Год пройдет - еще на год продлят. Стоит ли активизировать переход РФС в Азию? Это решать руководителям, но в любом случае надо что-то думать, чтобы проходили соревнования и мы могли в них участвовать. Должно быть самоуважение. Что, мы будем сейчас сидеть, плакаться и ждать, пока УЕФА через год еще продлит отстранение? Да пошли они на три буквы! Не хотят нас там видеть - ради бога, - передает слова Юрана "РБ Спорт".

24 января состоялась встреча представителей РФС и УЕФА, темой которой стало обсуждение возможности возвращения российских команд в европейские соревнования. Итогами встречи стали согласование порядка дальнейшего взаимодействия, договоренность о продолжении контактов и назначение следующей очной встречи в феврале 2023 года. Во время заседания появилась информация о продлении отстранения российских клубов от соревнований под эгидой УЕФА и лишении Казани права проведения Суперкубка УЕФА-2023.

УЕФА Россию «не хочет терять и хочет видеть», но в соревнования не допустит. А вы ждали чего-то другого?


РФС УЕФА АФК Юран
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Хаджи - о Тавареше и Дуарте: можно приветствовать подписание этих игроков. В "Спартаке" сейчас налаживается селекция эксклюзив
Daily Mail: Мбаппе просит "ПСЖ" приобрести Бернарду Силву
Агент: Ангбан не собирается уходить из "Сочи"
Новичок "Зенита" Роберт Ренан будет выступать под 77 номером
Гранат - о последних приобретениях "Спартака": Дуарте и Тавареш - коты в мешке. Эти имена ни о чем не говорят
Веретенников - о гонке бомбардиров РПЛ: у Сычевого и Промеса есть сложности, совсем рядом Малком
Английская Премьер-Лига побила рекорд по тратам в зимнее трансферное окно
"Верона" может арендовать у ЦСКА Гайча с опцией обязательного выкупа
Шишкин - о белых карточках: нужно понять, в чём их смысл, а потом уже вводить 1
Ловчев: Дзюба в "Спартаке" сейчас не нужен, болельщики не примут 3
Пети: чемпионы мира в составе сборной Франции 1998 года не общаются с Дешамом
Каррера - о подписании Дуарте и Тавареша: теперь состав "Спартака" укомплектован
Юран - об РФС и УЕФА: должно быть самоуважение. Пошли они на три буквы, не хотят нас видеть - ради бога 3
Стали известны полуфинальные пары Лиги наций
Колыванов: Миранчуку придется задержаться в Серии А, чтобы побить мой рекорд