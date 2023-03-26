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14:00
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П1 2.7X 3.15П2 2.65
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15:00
КубаньНе начат
П1 2.29X 3.3П2 3.1
Краснодар-2
15:00
РодинаНе начат
П1 3.5X 3.6П2 2.02
Акрон
15:00
Динамо МхНе начат
П1 2.24X 3.05П2 3.5
Шинник
16:00
НефтехимикНе начат
П1 2.32X 3.3П2 3.05
СКА-Хабаровск
17:00
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П1 3.1X 3.3П2 2.3

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Англия
19:00
УкраинаНе начат
Лихтенштейн
19:00
ИсландияНе начат
Словения
19:00
Сан-МариноНе начат
Словакия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Северная Ирландия
21:45
ФинляндияНе начат
Люксембург
21:45
ПортугалияНе начат
Мальта
21:45
ИталияНе начат

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Россия
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ИракНе начат
П1 1.67X 4.1П2 5.6
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Динияр Билялетдинов: хочется видеть зрелищную игру сборной России, надоело смотреть скучные матчи

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Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды со сборной Ирака.
Фото: readfootball.com
- Надоело смотреть скучные матчи в исполнении сборной России - хочется видеть зрелищную игру. Я, как и многие другие, уже очень долго жду этого. Буду доволен, если сборная России победит Ирак со счетом 3:0 - и это как минимум, - предает слова Билялетдинова "Чемпионат".

26 марта в 18:00 по московскому времени сборная России проведет в Санкт-Петербурге домашний товарищеский матч с национальной командой Ирака. 23 марта подопечные главного тренера Валерия Карпина сыграли в Тегеране выездную ничью со сборной Ирана (1:1), при этом хозяева поля создавали значительно больше опасных моментов и имели весомое игровое преимущество.

Тренировка сборной России по выходу от своих ворот закончилась ничьей с Ираном. Сафонов блистал, остальные не смогли


Сборная России Сборная Ирака Билялетдинов Д
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