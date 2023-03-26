- Надоело смотреть скучные матчи в исполнении сборной России - хочется видеть зрелищную игру. Я, как и многие другие, уже очень долго жду этого. Буду доволен, если сборная России победит Ирак со счетом 3:0 - и это как минимум, - предает слова Билялетдинова "Чемпионат".
26 марта в 18:00 по московскому времени сборная России проведет в Санкт-Петербурге домашний товарищеский матч с национальной командой Ирака. 23 марта подопечные главного тренера Валерия Карпина сыграли в Тегеране выездную ничью со сборной Ирана (1:1), при этом хозяева поля создавали значительно больше опасных моментов и имели весомое игровое преимущество.
Тренировка сборной России по выходу от своих ворот закончилась ничьей с Ираном. Сафонов блистал, остальные не смогли
Динияр Билялетдинов: хочется видеть зрелищную игру сборной России, надоело смотреть скучные матчи
Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды со сборной Ирака.
Фото: readfootball.com