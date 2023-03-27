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Кузнецов: первый тайм сборной России в матче с Ираком - ужас, непростительные ошибки

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Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал итоги победы сборной России в домашнем товарищеском матче против Ирака (2:0).
Фото: РФС
- В игре сборной России есть проблемы. Первый тайм в матче с Ираком - ужас. Молодцы, что победили. Если во втором тайме что-то получалось, то в первом и ошибки допускали, и в обороне плохо играли. Для игроков сборной такие ошибки непростительны. ...Но Карпин видит все недостатки, у него большой опыт, - передает слова Кузнецова "Чемпионат".

Товарищеский матч сборных России и Ирака состоялся 26 марта в Санкт-Петербурге и завершился победой нашей национальной команды со счетом 2:0. В первом тайме подопечные Валерия Карпина допускали много ошибок в розыгрыше мяча от своих ворот, что не раз приводило к опасным моментам для сборной Ирака, но счет 0:0 остался неизменным. Во втоорм тайме победу сборной России принесли удары Антона Миранчука на 50 минуте и Сергея Пиняева на 58 минуте.

Пиняев создавал шедевр, Соболев бил, Песьяков испытывал наши нервы. Оценки игроков сборной России за победу над Ираком


Сборная России Кузнецов
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