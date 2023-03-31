- Матчи в прошлом году были направлены на то, чтобы посмотреть всех молодых футболистов на перспективу, и этот эксперимент имеет свои результаты. Сейчас у штаба сборной есть информация по многим молодым футболистам, мы лучше понимаем их потенциал и их возможности. При этом на данный момент у сборной есть также вполне четкие задачи. Какие? Быть готовой уже завтра вернуться в официальные турниры и быть там конкурентоспособной командой, - передает слова Дюкова "РБ Спорт".
С февраля 2022 года сборная России, как и все остальные российские клубы и сборные, отстранена от официальных международных соревнований политическими решениями УЕФА и ФИФА. Это отстранение привело к пропуску нашей командой стыковых матчей за право выступить на Чемпионате мира-2022 в Катаре, очередного розыгрыша Лиги наций и отборочного турнира к Чемпионату Европы-2024. За прошедшее с того момента время сборная России провела 5 товарищеских матчей со сборными из Азии - с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1) на выезде, а также со сборной Ирака (2:0) на своем поле в Санкт-Петербурге.
Дюков: у сборной России сейчас есть вполне четкие задачи
Президент РФС Александр Дюков рассказал о текущих задачах сборной России.
Фото: РФС