- Карпин не вызывает игроков старше 30 лет? Значит, моя карьера в сборной России закончена, - передает слова Семенова "РБ Спорт".
34-летний центральный защитник грозненского "Ахмата" Андрей Семенов провел за сборную России 27 матчей, в которых записал на свой счет 1 результативный пас. Последней игрой Семенова за национальную команду стал матч 1 тура Чемпионата Европы-2020 против сборной Бельгии (0:3) в июне 2021 года.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что в период отсутствия официальных матчей не планирует привлекать в сборную футболистов старше 30 лет.
Семенов: Карпин не вызывает игроков старше 30 лет - моя карьера в сборной России закончена
Центральный защитник "Ахмата" Андрей Семенов прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о невызове игроков старше 30 лет.
Фото: РПЛ