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Фанаты "Баварии": выгоните нацистов из футбола - Зозуля убирайся (фото)

Фанаты "Баварии" выступили против украинского нападающего "Бетиса" Романа Зозули.

Болельщики мюнхенцев на вчерашнем матче 1/8 финала Кубка Германии против "Вольфсбурга" вывесили баннер с текстом: "Выгоните нацистов из футбола - Зозуля убирайся".

Напомним, что в зимнее трансферное окно сорвалась аренда 27-летнего форварда в "Райо Вальекано" из-за позиции фанатов мадридского клуба, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. Теперь футболист не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.

Руководство Ла Лиги предложило игроку вернуться в "Райо Вальекано" до конца сезона, либо тренироваться в составе "Бетиса", но без права выхода на поле в официальных матчах.



СЭ
Теги: Бавария Зозуля
Сегодня, 11:49
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30
(8)
№30 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:46) #
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Восхещён последними новостями из Сытой Европы,Не ужели поняли кто есть кто.Наши бы кинопроизводители поняли бы снимая ублюдка из украинского квартала!


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№29 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 13:34) #
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Цитата: Fillosoff
Европа просыпается.

да прекратите вы).просыпается...
в баварии ультрас откровенной антифа направленности.также,как и в большинстве клубов на западе германии.услышали где-то про то,что зозуля какой-то там типа нацик,и вывесили тряпку.большинству же ультры правого толка(хемнитц,котбус, берлин(динамо) и т.п.)
с востока вход на стадио давно заказан.афа в европе вообще,и в среде фанатья,-в частности,предельно активны,и подобные акции - давняя их фишка,тем более,что за подобные тряпки их даже не пожурят,в отличие от аналогичных правой направленности,за которые вполне можно отхватить реальный срок.
теперь подобную тряпку можно будет,наверное,в скорости увидеть где-нибудь в салониках,марселе,на кипре или в ливорно.
Регистрация: 21.09.2008
№28 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:23) #
  • +2
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online

Цитата: Кепончег УЕФА
.ть, я ж в переносном смылсе. сцуко... ещё и здесь заклеймят последователем фюррера

дык вот надо чётче излагать, чтоб не давать врагам шанс так подумать о нас
Регистрация: 7.12.2016
№27 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:15) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
мы не можем быть сами фашистами

...ть, я ж в переносном смылсе. сцуко... ещё и здесь заклеймят последователем фюррера

я лишь к тому, что здесь диванные эксперты такие же вертлюжки, как тот же рейнгольд незабвенный


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№26 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:14) #
  • +3
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online

Цитата: 4 звезды
мы не можем быть сами фашистами

Хохлов попросим.
Регистрация: 3.03.2007
№25 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:12) #
  • -2
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online

Цитата: Кепончег УЕФА
по мнет так и тех и тех в печах сжигать,

мы не можем быть сами фашистами
Регистрация: 7.12.2016
№24 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:11) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Кепончег УЕФА
вы там определитесь, гей-европа или фашисты-нацисты-укры))

А что определяться то??? Гей-Европа будет eбaть сама себя, а нацистская - нас. Xyли тут определяться???
Регистрация: 3.03.2007
№23 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:07) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
а банер вывешивали сектор-пидерастов?

тем кто тут ратует за этих фанатов. вы учтите, у них нехилый такой гей-сектор. очень мощный и влиятельный.
вы там определитесь, гей-европа или фашисты-нацисты-укры))
по мнет так и тех и тех в печах сжигать, ну а вы, как ветер подует))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№22 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:02) #
  • +2
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online

Цитата: Looka
А ту - не особо... Зарплата ему капает - чё еще хохлу надо?

Там зарплаты мизерные если не играешь. Еще и штрафами приложат за все эти заявы оптом.

Мученник, бла - на крови. Тварь уродливая.
Регистрация: 3.03.2007
№21 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:01) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А из за чего на него гонения?
Регистрация: 3.11.2016
№20 Написал: seryu Москва (Сегодня, 12:53) #
  • +4
  •  (6)

Процесс пошёл, похоже в Европе сосуле не играть,
теперь только скакать в Укропию.
Регистрация: 17.03.2009
№19 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 12:52) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: капля никотина
Кроме того, что подонок и нацист, еще хохол типичный - шо не зьим, так понадкусую.

Тут согласен полностью!
Цитата: капля никотина
Cocu теперь

А ту - не особо... Зарплата ему капает - чё еще хохлу надо?


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№18 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:49) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Европа просыпается.


--------------------
Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№17 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:46) #
  • +6
  •  (10)
online

чумадан-вокзал-карпаты
Регистрация: 7.12.2016
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:46) #
  • +6
  •  (10)
online

Цитата: Городовой
Укры скажут теперь что это пророссийские болелы Баварии?)

Спонсор - Газпром.

Вот так и скажут. Им все равно что говорить, на самом деле, - главное, процесс. Они так греются наверное.
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:44) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Кукушку отпетушили.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:36) #
  • +14
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Укры скажут теперь что это пророссийские болелы Баварии?)Для Европы такие имена как Муссолини,Гитлер и Бендера символы фашизма,и они там отлично помнят историю.Печалька)Сосуля теперь и в Германию не поедет,останется лишь идти в Укру,где ему выдадут Железный крест за пропаганду фашизма и национального героя,рядом с Бендерой отольют.Гнилой человечишка,родись раньше людей бы вешал и сжигал вместе со своим кумиром.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№13 Написал: trent (Сегодня, 12:33) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
респект!!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:32) #
  • +5
  •  (11)
online

Цитата: Tofik
Для этого случая больше подходит "А нас то за що?!?!"

Да их случай вообще уже словами не описывается. Мрак. Бардак. Пердак.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:14) #
  • +9
  •  (15)
online

Тю, и тут нацик хохлядский нарисовался - минусы ставит.... Диверсант...((
Регистрация: 28.12.2015
№10 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 12:11) #
  • +10
  •  (16)
online

Зозуля к успеху пришел...раньше был заурядный садовый овощ, а теперь нацист -терпила. Мученик за идею. Хохлы просто обязаны про него фильм снять.
Регистрация: 6.08.2016
№9 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:10) #
  • +7
  •  (13)
online

Ну теперича Потрошенко Сосуле железный крест вручит...., за заслуги перед нацистским правительством...
Регистрация: 28.12.2015
№8 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 12:08) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
еще хохол типичный - шо не зьим, так понадкусую.

Для этого случая больше подходит "А нас то за що?!?!"


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№7 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 12:02) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Алания»
Хоть у нас и несезон, но как-то бы выразить солидарность с европейскими антифашистами, а то можем дождаться, что какая-то из наших команд бедных его пригласит в состав...
Регистрация: 3.05.2015
№6 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 12:02) #
  • +11
  •  (17)

Ждем теперь реакции всей Европы! Может хоть тогда эти укроушлепки поймут, что их никто не поддерживает в их нацистких устремлениях...
Регистрация: 22.06.2016
№5 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 11:58) #
  • +13
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы !!!! Так держать !!!!


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:58) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Посла Германии вызывал Порошенко про высказывание о выборах, теперь Меркель вызовет в Киев на разбор, а серьезно, неужели в Европе начали хоть что-то знать про укропов.
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:56) #
  • +17
  •  (23)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Савелий
Молодцы! Иш ты , вроде фрицы, а тоже против бендеровского ушлепка! Поделом козлу...

Ну, как бы, такие пи3дюли не забываются.
.это не тупорылые хохлы, которых Гиммлер по пьяни назвал восточными арийцами, на чём они сейчас и беснуются...
. Гансы же знают, о чём говорят..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:52) #
  • +14
  •  (20)
online

Молодцы! Иш ты , вроде фрицы, а тоже против бендеровского ушлепка! Поделом козлу...
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:52) #
  • +13
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бабка Мерзкель будет недовольна, старая сцука..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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