"Шальке": мы хотим подписать и подпишем Евгения Коноплянку на постоянной основе

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель прокомментировал возможность выкупа полузащитника Евгения Коноплянки, арендованного из "Севильи"."Даже несмотря на нечастые появления Коноплянки в составе, нужно четко проговорить одну вещь. Мы хотим подписать и подпишем Евгения на постоянной основе.Он все еще может сыграть важную роль для команды. Мы не сомневаемся в футбольных качествах игроков, выступающих за клуб", – сказал Хайдель.