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"Шальке": мы хотим подписать и подпишем Евгения Коноплянку на постоянной основе

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель прокомментировал возможность выкупа полузащитника Евгения Коноплянки, арендованного из "Севильи".

"Даже несмотря на нечастые появления Коноплянки в составе, нужно четко проговорить одну вещь. Мы хотим подписать и подпишем Евгения на постоянной основе.

Он все еще может сыграть важную роль для команды. Мы не сомневаемся в футбольных качествах игроков, выступающих за клуб", – сказал Хайдель.

Sports.ru
Теги: Шальке Коноплянка
Сегодня, 01:57
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