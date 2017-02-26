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Киевское "Динамо" оштрафовало Хачериди за то, что он не выкладывался на тренировках

Киевское "Динамо" оштрафовало защитника команды Евгения Хачериди за то, что игрок не выкладывался на тренировках. Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас.

"Хачериди не выкладывается на все 100% на тренировках. Это заметил не только Рианчо, но и Сергей Ребров. Как итог — штраф в 50 тысяч долларов и место на трибуне", — написал Бурбас на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Газета.ру"
Теги: Хачериди Динамо Киев
Сегодня, 11:47
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№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
У хохлов есть проблеск сознания, интересное открытие. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: velvet (Сегодня, 12:36) #
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online

На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну интуицию.
Регистрация: 26.02.2017
№1 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 11:55) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Серьезные санкции у наших братьев. Видать не забалуеш там
Регистрация: 21.01.2016
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