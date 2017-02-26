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Киевское "Динамо" оштрафовало Хачериди за то, что он не выкладывался на тренировках
Киевское "Динамо" оштрафовало защитника команды Евгения Хачериди за то, что игрок не выкладывался на тренировках. Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас.
"Хачериди не выкладывается на все 100% на тренировках. Это заметил не только Рианчо, но и Сергей Ребров. Как итог — штраф в 50 тысяч долларов и место на трибуне", — написал Бурбас на своей странице в сети микроблогов Twitter.
"Газета.ру"
"Хачериди не выкладывается на все 100% на тренировках. Это заметил не только Рианчо, но и Сергей Ребров. Как итог — штраф в 50 тысяч долларов и место на трибуне", — написал Бурбас на своей странице в сети микроблогов Twitter.
"Газета.ру"
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