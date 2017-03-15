Агент Ибрагимовича провел встречу с представителями "Лос-Анджелес Гэлакси"

Агент Мино Райола, представляющий интересы форварда английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, провел встречу с представителями "Лос-Анджелес Гэлакси", утверждает Marca.Соглашение Ибрагимовича с манкунианцами рассчитано до конца текущего сезона, и нападающий имеет право на ведение переговоров с любыми клубами. Кроме "Лос-Анджелес Гэлакси" шведом также интересуются команды китайской Суперлиги , которые готовы ежегодно платить ему €30 млн. "МЮ" активно пытается удержать Златана в команде еще на один сезон.