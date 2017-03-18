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Владимир Вайсс: хочу, чтобы Джикия играл за сборную Грузии
Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс перед матчем 20-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" подчеркнул, что ожидает увидеть атакующий футбол. Также Вайсс отметил, что был бы рад видеть защитника "Спартака" Георгия Джикию в сборной Грузии.
- Вы приехали, чтобы посмотреть на игру Джано Ананидзе и Соломона Кверквелии. Насколько этот матч может быть определяющим для их карьер в сборной Грузии?
- Приехал посмотреть ребят, в понедельник начинается сбор грузинской сборной. Я уверен, что увидим хороший футбол двух отличных команд, важная игра и для "Спартака", и для "Локомотива". Уверен, что Джано найдет после травмы хороший тонус. Рад, что Юрий Павлович Семин дал Соломону шанс и взял его в "Локомотив", чтобы он постоянно играл.
- Какое ощущение оставляет игра "Спартака"? Насколько тяжело будет конкурентам догнать красно-белых?
- Восемь очков еще ничего не значат, хотя отрыв большой. Думаю, что сегодня обе команды будут играть на победу. "Спартак" хочет увеличить отрыв, "Локо" хочет нагнать свои позиции и получить шанс на попадание в еврокубки, поэтому ожидаю атакующий футбол.
- Вас интересует Джикия? Попытаетесь уговорить его играть за сборную Грузии?
- Конечно, я внимательно смотрю за его карьерой. К сожалению, он еще не решил играть за сборную Грузии, потому что у него российский паспорт. Я как тренер очень хочу, чтобы он надел майку сборной Грузии, потому что он грузин, но это зависит прежде всего от него, - цитирует Вайсса "СЭ" со ссылкой на эфир передачи "Все на футбол" на "Матч-ТВ".
- Вы приехали, чтобы посмотреть на игру Джано Ананидзе и Соломона Кверквелии. Насколько этот матч может быть определяющим для их карьер в сборной Грузии?
- Приехал посмотреть ребят, в понедельник начинается сбор грузинской сборной. Я уверен, что увидим хороший футбол двух отличных команд, важная игра и для "Спартака", и для "Локомотива". Уверен, что Джано найдет после травмы хороший тонус. Рад, что Юрий Павлович Семин дал Соломону шанс и взял его в "Локомотив", чтобы он постоянно играл.
- Какое ощущение оставляет игра "Спартака"? Насколько тяжело будет конкурентам догнать красно-белых?
- Восемь очков еще ничего не значат, хотя отрыв большой. Думаю, что сегодня обе команды будут играть на победу. "Спартак" хочет увеличить отрыв, "Локо" хочет нагнать свои позиции и получить шанс на попадание в еврокубки, поэтому ожидаю атакующий футбол.
- Вас интересует Джикия? Попытаетесь уговорить его играть за сборную Грузии?
- Конечно, я внимательно смотрю за его карьерой. К сожалению, он еще не решил играть за сборную Грузии, потому что у него российский паспорт. Я как тренер очень хочу, чтобы он надел майку сборной Грузии, потому что он грузин, но это зависит прежде всего от него, - цитирует Вайсса "СЭ" со ссылкой на эфир передачи "Все на футбол" на "Матч-ТВ".
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