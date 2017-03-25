"Реал" предложил Иско новый договор до 2024 года

"Реал" сделал хавбеку Иско предложение о продлении трудового соглашения до 2024 года, информирует Marca.Нынешний контракт 24-летнего полузащитника рассчитан до июня 2018 года. По информации издания, "Реал" предлагает Иско годовую зарплату в размере €6 млн.