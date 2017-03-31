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Александр Цауня будет выступать за "Рижскую футбольную школу"

Экс-хавбек московского ЦСКА Александр Цауня заключил соглашение с латвийским клубом "Рижская футбольная школа", который выступает в высшей лиге первенства страны, передает NRA.

29-летний игрок уже приступил к тренировкам в составе нового клуба, однако из-за травмы вернется в строй только через четыре-пять недель.

В начале 2017 года ЦСКА расторг договор с Цауней.

"Газета.ру"
Теги: Цауня
Сегодня, 20:43
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