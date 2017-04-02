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Хосеп Гвардиола: возглавил "Сити" не для того, чтобы изменить английский футбол

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии гостевой игры 30-го тура АПЛ с "Арсеналом" рассказал, зачем перебрался в чемпионат Англии.

"Думаю, было бы несколько высокомерным думать, что я приехал сюда, чтобы изменить философию английского футбола. Я здесь, чтобы выигрывать титулы и матчи, тогда люди будут довольны тем, как мы играем. После того как я уйду, как это было в "Барселоне" и "Баварии", люди будут судить меня по той работе, которую я сделал, и игроки, с которыми я работал каждый день, скажут: "Пеп помог мне стать лучше"», в то время как другие скажут: "Пеп не слишком помог мне стать сильнее". Именно так это происходит везде.

Венгер всегда останется лучшим тренером в истории "Арсенала". Надо судить по титулам, его наследию и тому, как они играют, дело не просто в цифрах. Он работает в "Арсенале" уже 20 лет и сделал очень много удивительных вещей", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 13:48
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