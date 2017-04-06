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Джесси Лингард подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник Джесси Лингард подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до 2021 года. В нем предусмотрена возможность автоматического продления еще на один сезон.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за "красных дьяволов" 29 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три голевых передачи.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:06
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