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Джесси Лингард подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник Джесси Лингард подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до 2021 года. В нем предусмотрена возможность автоматического продления еще на один сезон.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за "красных дьяволов" 29 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три голевых передачи.
"Газета.ру"
Новое соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до 2021 года. В нем предусмотрена возможность автоматического продления еще на один сезон.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за "красных дьяволов" 29 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три голевых передачи.
"Газета.ру"
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