Полузащитник Джесси Лингард подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.Новое соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до 2021 года. В нем предусмотрена возможность автоматического продления еще на один сезон.В нынешнем сезоне полузащитник провел за "красных дьяволов" 29 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три голевых передачи.