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Арсен Венгер: Кубок Англии очень важен для "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в преддверии полуфинального матча Кубка Англии с "Манчестер Сити" рассказал о степени важности этого турнира для лондонцев и поделился возможной тактикой во время игры.
"Мы не в состоянии делать выбор, что для нас важнее — Кубок или попадание в топ-4. Кубок Англии очень важен для "Арсенала". Мы сфокусированы на этом. Я думаю о воскресенье.
Будем ли мы играть в три защитника? Это один из вариантов, но я вам не скажу. Игра будет зрелищной. Мы надеемся забить первыми. Хороший футболист от плохого отличается тем, что может приспособиться к любой ситуации. Это делает футбол богатым. В противном случае вы плохой игрок.
Мы играли несколько раз на "Уэмбли". "Арсенал" не будет чувствовать себя там потерянным.
"Арсенал" амбициозен. Мы уже выходили в финал Кубка и знаем, что можем сделать это еще раз. Но мы должны сыграть лучше соперника, если хотим выйти в финал", — приводит слова Венгера Mirror.
"Газета.ру"
"Мы не в состоянии делать выбор, что для нас важнее — Кубок или попадание в топ-4. Кубок Англии очень важен для "Арсенала". Мы сфокусированы на этом. Я думаю о воскресенье.
Будем ли мы играть в три защитника? Это один из вариантов, но я вам не скажу. Игра будет зрелищной. Мы надеемся забить первыми. Хороший футболист от плохого отличается тем, что может приспособиться к любой ситуации. Это делает футбол богатым. В противном случае вы плохой игрок.
Мы играли несколько раз на "Уэмбли". "Арсенал" не будет чувствовать себя там потерянным.
"Арсенал" амбициозен. Мы уже выходили в финал Кубка и знаем, что можем сделать это еще раз. Но мы должны сыграть лучше соперника, если хотим выйти в финал", — приводит слова Венгера Mirror.
"Газета.ру"
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