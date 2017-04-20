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22:43
Геннадий Орлов: если Слуцкого даже ни один клуб чемпион-лиги не берет, что говорить об английской премьер-лиге?
Геннадий Орлов: если Слуцкого даже ни один клуб чемпион-лиги не берет, что говорить об английской премьер-лиге?
21:21
Виталий Мутко: заложенные меры безопасности во время ЧМ-2018 в России не будут скорректированы
Виталий Мутко: заложенные меры безопасности во время ЧМ-2018 в России не будут скорректированы
17:56
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
Дополнительные точки выдачи паспортов болельщиков для КК-2017 откроются в Краснодаре и Санкт-Петербурге
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Владимир Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире (10)
Владимир Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире (10)
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15:22
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (6)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (6)
Диего Коста может уехать в Китай и зарабатывать 34 млн фунтов в год
Нападающий "Челси" Диего Коста предстоящим летом может покинуть лондонскую команду.
Футболист сборной Испании продолжает серьезно интересовать ряд клубов из Китая, которые готовы сделать его самым высокооплачиваемым футболистом мира, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Mirror.
Ранее Коста попал в сферу интересов "Тяньцзинь Цюаньцзянь" — китайский клуб предлагал за испанского футболиста €107 млн, но получил отказ.
Летом "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и другие клубы китайской Суперлиги снова предпримут попытку приобрести испанца. Отмечается, что у Косты уже уже есть предложение от одной из команд, которая предложила контракт с зарплатой в размере ?34 млн в год.
Футболист сборной Испании продолжает серьезно интересовать ряд клубов из Китая, которые готовы сделать его самым высокооплачиваемым футболистом мира, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Mirror.
Ранее Коста попал в сферу интересов "Тяньцзинь Цюаньцзянь" — китайский клуб предлагал за испанского футболиста €107 млн, но получил отказ.
Летом "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и другие клубы китайской Суперлиги снова предпримут попытку приобрести испанца. Отмечается, что у Косты уже уже есть предложение от одной из команд, которая предложила контракт с зарплатой в размере ?34 млн в год.
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