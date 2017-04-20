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Диего Коста может уехать в Китай и зарабатывать 34 млн фунтов в год

Нападающий "Челси" Диего Коста предстоящим летом может покинуть лондонскую команду.

Футболист сборной Испании продолжает серьезно интересовать ряд клубов из Китая, которые готовы сделать его самым высокооплачиваемым футболистом мира, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Mirror.

Ранее Коста попал в сферу интересов "Тяньцзинь Цюаньцзянь" — китайский клуб предлагал за испанского футболиста €107 млн, но получил отказ.

Летом "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и другие клубы китайской Суперлиги снова предпримут попытку приобрести испанца. Отмечается, что у Косты уже уже есть предложение от одной из команд, которая предложила контракт с зарплатой в размере ?34 млн в год.
Теги: Челси Коста
Сегодня, 22:03
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