Андрей Ярмоленко: проиграли, значит, причины нужно искать в себе

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) в 26-м туре чемпионата Украины.— Я не могу говорить о втором голе — был ли там офсайд или нет, я не видел, но что касается первого эпизоде, в Англии, например, рефери бы в таком моменте не свистнул. Как по мне, в таких матчах судья должен давать играть. Было много спорных моментов, в которых обычно дают играть, но почему-то всё было в одну сторону. Тем не менее, я не хочу говорить, что мы проиграли из-за судьи или других каких-то причин. Проиграли, значит, причины нужно искать в себе.