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Экс-спартаковец Алекс Мескини может продолжить карьеру в бразильском клубе "Аваи"
Бывший полузащитник "Спартака" Алекс Мескини может продолжить карьеру в бразильском клубе "Аваи", выступающем в Серии A, сообщает UOL.
Алекс в последнее время получил не одно предложение от бразильских и зарубежных клубов, но не одно из них не выглядело для него убедительным. Ему предлагали даже квартиру. Недавно он встретился с президентом "Аваи", проведя с ним переговоры относительно возможности выступления за этот клуб.
В данный момент игрок, не играющий нигде, не исключает, что пополнит ряды этого клуба. Алекс считает, что все еще находится в надлежащих кондициях для игры на таком уровне.
Последним его клубом футболиста был "Интернасьонал", с которым он расторг соглашение зимой.
Чемпионат
Алекс в последнее время получил не одно предложение от бразильских и зарубежных клубов, но не одно из них не выглядело для него убедительным. Ему предлагали даже квартиру. Недавно он встретился с президентом "Аваи", проведя с ним переговоры относительно возможности выступления за этот клуб.
В данный момент игрок, не играющий нигде, не исключает, что пополнит ряды этого клуба. Алекс считает, что все еще находится в надлежащих кондициях для игры на таком уровне.
Последним его клубом футболиста был "Интернасьонал", с которым он расторг соглашение зимой.
Чемпионат
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