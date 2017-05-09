Экс-спартаковец Алекс Мескини может продолжить карьеру в бразильском клубе "Аваи"

Бывший полузащитник "Спартака" Алекс Мескини может продолжить карьеру в бразильском клубе "Аваи", выступающем в Серии A, сообщает UOL.Алекс в последнее время получил не одно предложение от бразильских и зарубежных клубов, но не одно из них не выглядело для него убедительным. Ему предлагали даже квартиру. Недавно он встретился с президентом "Аваи", проведя с ним переговоры относительно возможности выступления за этот клуб.В данный момент игрок, не играющий нигде, не исключает, что пополнит ряды этого клуба. Алекс считает, что все еще находится в надлежащих кондициях для игры на таком уровне.Последним его клубом футболиста был "Интернасьонал", с которым он расторг соглашение зимой.