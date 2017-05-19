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Филиппе Лам будет введен в зал славы "Баварии"
Капитан и защитник "Баварии" Филипп Лам, который 20 мая сыграет свой последний матч в профессиональной карьере, будет введен в зал славы мюнхенского клуба.
"Филипп Лам — один из самых выдающихся футболистов "Баварии" в новейшей истории. Он заслуживает включения в Зал славы, поскольку везде представлял "Баварию" на самом высоком уровне. "Бавария" благодарит Филиппа за его великолепную работу", — заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге в интервью официальному сайту клуба.
33-летний Лам станет первым игроком со времен голкипера Оливера Кана в 2008 году, который будет удостоен этой почести.
"Газета.ру"
"Филипп Лам — один из самых выдающихся футболистов "Баварии" в новейшей истории. Он заслуживает включения в Зал славы, поскольку везде представлял "Баварию" на самом высоком уровне. "Бавария" благодарит Филиппа за его великолепную работу", — заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге в интервью официальному сайту клуба.
33-летний Лам станет первым игроком со времен голкипера Оливера Кана в 2008 году, который будет удостоен этой почести.
"Газета.ру"
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