Андрей Ярмоленко: если получится перейти в другой клуб, буду рад

Форвард "Динамо" Андрей Ярмоленко высказался по поводу возможности продолжения карьеры в другом клубе."Если получится перейти в другой клуб, буду рад. Если нет, буду играть за "Динамо" и отдавать все силы.Думаю, у меня не самые плохие отношения с Игорем Суркисом (президент "Динамо". — Прим.). Если он решил оставить меня в команде, то это его мнение, я не обижаюсь и не держу зла. Так должно быть, я ни о чём не жалею", – цитирует Ярмоленко.