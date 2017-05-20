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Андрей Ярмоленко: если получится перейти в другой клуб, буду рад

Форвард "Динамо" Андрей Ярмоленко высказался по поводу возможности продолжения карьеры в другом клубе.

"Если получится перейти в другой клуб, буду рад. Если нет, буду играть за "Динамо" и отдавать все силы.

Думаю, у меня не самые плохие отношения с Игорем Суркисом (президент "Динамо". — Прим.). Если он решил оставить меня в команде, то это его мнение, я не обижаюсь и не держу зла. Так должно быть, я ни о чём не жалею", – цитирует Ярмоленко.

FootballHub
Теги: Ярмоленко
Сегодня, 20:59
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2
(1)
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 21:27) #
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динамики а кто у вас директор? какой то бородатый вахабит? кошмар! куда скотиль
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:14) #
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-Пора... Удирать...
-Пора, брат, пора!
laughing Песня подходящая...


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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