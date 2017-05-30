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"Панатинаикос" лишен очков из-за попавшей в главного тренера ПАОКа банки пива

"Панатинаикос" оштрафован и лишён очков из-за поведения фанатов в матче с ПАОК в плей-офф чемпионата Греции.

На 58-й минуте при счёте 1:0 в пользу "Панатинаикоса" с трибун была брошена банка пива, которая попала в голову главному тренеру ПАОК Владимиру Ивичу. Матч был прерван, а Ивича доставили в больницу для обследования.

Руководство греческой Суперлиги приняло решение засчитать "Панатинаикосу" техническое поражение (0:3). Также клуб лишён трёх очков в текущем сезоне и ещё двух в следующем. Также "Панатинаикос" заплатит штраф в размере € 41,5 тыс.

Чемпионат
Теги: Панатинаикос
Сегодня, 13:05
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