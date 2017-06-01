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Кобин и Каниболоцкий покинули донецкий "Шахтер"

"Шахтер" не стал продлевать контракты с защитником Василием Кобиным и голкипером Антоном Каниболоцким, сообщает официальный сайт клуба.

Оба футболиста покинули стан «горняков» в статусе свободных агентов. Ранее клуб расстался и с защитником Александром Кучером. В минувшем сезоне УПЛ Кобин появлялся на поле всего два раза, а на счету Каниболоцкого одна игра.
Теги: Шахтер
Вчера, 23:14
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№1 Написал: Sidhe (Вчера, 23:18) #
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Коне-болотский подходит голубому пулу по фамилии. Ну что, к Толику-АТО?


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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