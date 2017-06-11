Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:17
Василий Березуцкий: Слуцкий - один из немногих тренеров, который не побоялся пробить эту стену башкой и поехать за границу (15)
Василий Березуцкий: Слуцкий - один из немногих тренеров, который не побоялся пробить эту стену башкой и поехать за границу (15)
Вчера 23:45
Артем Дзюба во вторник пройдёт обследование в Риме (7)
Артем Дзюба во вторник пройдёт обследование в Риме (7)
Вчера 23:41
Германия забила 7 мячей Сан-Марино (1)
Германия забила 7 мячей Сан-Марино (1)
Вчера 23:28
"Динамо" начало сбор в Болгарии
"Динамо" начало сбор в Болгарии
Вчера 23:18
Виктор Нильссон-Линделеф перешел в "Манчестер Юнайтед" (1)
Виктор Нильссон-Линделеф перешел в "Манчестер Юнайтед" (1)
Вчера 22:28
Раджа Найнгголан продлит контракт с "Ромой"
Раджа Найнгголан продлит контракт с "Ромой"
Вчера 22:17
Вагнер Лав может продолжить карьеру в "Галатасарае" (1)
Вагнер Лав может продолжить карьеру в "Галатасарае" (1)
Вчера 22:06
Андрей Шевченко: игра с Финляндией - главная для сборной Украины, работа велась под неё (2)
Андрей Шевченко: игра с Финляндией - главная для сборной Украины, работа велась под неё (2)
Вчера 21:00
Сборная Дании одержала победу над Казахстаном
Сборная Дании одержала победу над Казахстаном
Вчера 20:29
"Енисей" продлил контракты с тремя футболистами (2)
"Енисей" продлил контракты с тремя футболистами (2)
Вчера 20:26
Ивелин Попов: хочу остаться в "Спартаке" (7)
Ивелин Попов: хочу остаться в "Спартаке" (7)
С сезона-2017/18 в итальянской Серии А введут видеоповторы
Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Карло Тавеккио заявил о том, что с сезона-2017/18 во всех матчах чемпионата Италии будет введена система видеоповторов для помощи арбитрам.
"Мы просим понимания со стороны клубов, когда будем вводить эту новую систему на всех стадионах. Нам понадобится отдельная комната для видеорефери и по меньшей мере 8 видеокамер для отслеживания моментов. Все затраты на введение системы, которые составят около €2 млн, покроет Серия А. В ФИФА пока не дали полного разрешения на введение видеоповторов, но все сигналы ясны и говорят за то, что мы начнем со следующего сезона", — цитирует Тавеккио Football Italia.
"Газета.ру"
"Мы просим понимания со стороны клубов, когда будем вводить эту новую систему на всех стадионах. Нам понадобится отдельная комната для видеорефери и по меньшей мере 8 видеокамер для отслеживания моментов. Все затраты на введение системы, которые составят около €2 млн, покроет Серия А. В ФИФА пока не дали полного разрешения на введение видеоповторов, но все сигналы ясны и говорят за то, что мы начнем со следующего сезона", — цитирует Тавеккио Football Italia.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.