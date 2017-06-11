С сезона-2017/18 в итальянской Серии А введут видеоповторы

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Карло Тавеккио заявил о том, что с сезона-2017/18 во всех матчах чемпионата Италии будет введена система видеоповторов для помощи арбитрам."Мы просим понимания со стороны клубов, когда будем вводить эту новую систему на всех стадионах. Нам понадобится отдельная комната для видеорефери и по меньшей мере 8 видеокамер для отслеживания моментов. Все затраты на введение системы, которые составят около €2 млн, покроет Серия А. В ФИФА пока не дали полного разрешения на введение видеоповторов, но все сигналы ясны и говорят за то, что мы начнем со следующего сезона", — цитирует Тавеккио Football Italia.