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Алешандре Пато не исключил возможность перехода в "Интер"
Бывший нападающий "Милана" Алешандре Пато не исключил возможность перехода в миланский "Интер".
"Переход в "Интер"? А почему нет? Я профессионал и к тому же очень сильно люблю Италию. Сейчас я хорошо чувствую себя в Китае и рад быть частью проекта, который мы здесь строим, но никто не знает, что произойдет в будущем", — цитирует Пато "Газета.ру" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
В составе "Милана" бразилец выступал с 2007 по 2013 год. За это время он провел 117 матчей в Серии А и забил 51 гол.
"Переход в "Интер"? А почему нет? Я профессионал и к тому же очень сильно люблю Италию. Сейчас я хорошо чувствую себя в Китае и рад быть частью проекта, который мы здесь строим, но никто не знает, что произойдет в будущем", — цитирует Пато "Газета.ру" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
В составе "Милана" бразилец выступал с 2007 по 2013 год. За это время он провел 117 матчей в Серии А и забил 51 гол.
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