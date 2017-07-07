"Барселона" смирилась с с невозможностью приобрести Марко Верратти

Руководство "Барселоны" почти смирилось с невозможностью приобрести полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти, передает Marca.В связи с этим в каталонском клубе начали продумывать запасной вариант. Речь идет о таких футболистах, как Даниель Сьос из "Бетиса", Андер Эррера, представляющий "Манчестер Юнайтед", Жан-Мишель Сери, защищающий цвета "Ниццы", и Ориоль Ромеу, выступающий за "Саутгемптон".