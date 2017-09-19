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Андрей Воронин вошел в тренерский штаб сборной Украины

Бывший футболист сборной Украины и московского "Динамо" Андрей Воронин со следующей недели начнет работу в тренерском штабе национальной команды.

Воронин займет должность селекционера и возьмет на себя обязанности по поиску новых игроков для сборной.

ФФУ
Теги: Воронин Сборная Украины
Сегодня, 04:41
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