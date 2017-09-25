Главный тренер "Валенсии" получил травму из-за празднования гола своей команды

Главный тренер испанской "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль получил повреждение, празднуя победный гол в ворота "Реала Сосьедад".В концовке матча нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза забил решающий мяч. Тораль от радости вскочил на ноги и повредил подколенное сухожилие."Если травмы получаю только я, то это не проблема. Хотя, должен признаться, я должен быть поаккуратнее", — сказал специалист после финального свистка.