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Роналдиньо может войти в состав сборной Бразилии по футзалу

Бывший игрок "Милана" и "Барселоны" Роналдиньо может продолжить спортивную карьеру в сборной по футзалу, сообщает GloboEsporte.

Бразильский футболист уже выступал в соревнованиях по футзалу в Индии и обсуждал с лидером сборной Бразилии Фалькао возможность присоединиться к команде.

На данный момент Роналдиньо занимает пост посла каталонской "Барселоны".

"Газета.ру"
Теги: Роналдиньо
Сегодня, 07:13
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