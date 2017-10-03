Роналдиньо может войти в состав сборной Бразилии по футзалу

Бывший игрок "Милана" и "Барселоны" Роналдиньо может продолжить спортивную карьеру в сборной по футзалу, сообщает GloboEsporte.Бразильский футболист уже выступал в соревнованиях по футзалу в Индии и обсуждал с лидером сборной Бразилии Фалькао возможность присоединиться к команде.На данный момент Роналдиньо занимает пост посла каталонской "Барселоны".