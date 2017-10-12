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Бернард: Донецк разрушен, Россия буквально отняла его

Бразильский полузащитник "Шахтера" Бернард прокомментировал события на Востоке Украины.

"Шахтер" потерял все, было очень сложно. У нас была отличная база в Донецке, шикарный стадион, но мы лишились всего, покинули родной город и переехали в Киев. Все домашние игры мы проводим вдали от дома, много путешествуем по стране.

В Киеве хорошие условия, с этим нет проблем. Но наши болельщики находятся за 800 км отсюда и им приходится непросто. Донецк разрушен, Россия буквально отняла его", - цитирует футболиста UOL.
Теги: Шахтер
Сегодня, 03:08
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