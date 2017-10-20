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Винченцо Монтелла: моя задача – психологически раскрепостить игроков "Милана"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после домашней ничьей с АЕК (0:0) в Лиге Европы прокомментировал поведение болельщиков, которые оскорбляли команду во время матча.

"Тяжелая ситуация, но если бы мы выиграли, все было бы по-другому. Мы играли в свой футбол, но было трудно взломать оборону, поскольку соперник заперся. Думаю, команде передались эти чувства – разочарование и раздражение трибун, которые скорее были вызваны тремя поражениями [подряд] в серии А, а не игрой. Сегодня мы встречались с хорошей командой, создали много моментов, но не реализовали их.

Нам не хватает искры. Вижу, что парни хотят добиться большего, доказать свою приверженность к "Милану", и это создает психологический блок. Моя задача – снять его", - цитирует Монтеллу Sports.ru со ссылкой на Sky Sport Italia.
Теги: Монтелла Милан
Сегодня, 17:17
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