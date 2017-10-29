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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Винченцо Монтелла: не у всех в составе есть Игуаин
Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла прокомментировал поражение в матче 11-го тура Серии А с "Ювентусом", где победный дубль у соперника оформил форвард Гонсало Игуаин.
"Не у всех в составе есть Игуаин. Результат матча определил топ-игрок, который создал два гола из ничего. Лучшие игроки стоимостью € 100 млн. не придут в команду, которая не играет в Лиге чемпионов. Но я доволен трансферной работой, которую мы провели.
Не завидую тому, что есть у "Ювентуса". Они показывают пример команды, которая строилась на протяжении долгого времени. Они созданы, чтобы выиграть Лигу чемпионов", - цитирует Монтеллу "Газета.ру" со ссылкой на Football Italia.
"Не у всех в составе есть Игуаин. Результат матча определил топ-игрок, который создал два гола из ничего. Лучшие игроки стоимостью € 100 млн. не придут в команду, которая не играет в Лиге чемпионов. Но я доволен трансферной работой, которую мы провели.
Не завидую тому, что есть у "Ювентуса". Они показывают пример команды, которая строилась на протяжении долгого времени. Они созданы, чтобы выиграть Лигу чемпионов", - цитирует Монтеллу "Газета.ру" со ссылкой на Football Italia.
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