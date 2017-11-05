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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Акинфенва хочет нокаутировать экс-игрока "МЮ" Фердинанда
Футболист английского клуба "Уикомб" Адебайо Акинфенва бросил вызов планирующему начать карьеру боксера Рио Фердинанду, выразив уверенность, что по итогам поединка одержит верх над бывшим защитником "Манчестер Юнайтед", сообщает Sun.
"Я в своей жизни пару раз надевал перчатки. Рио — легенда, и он мой. Я аплодирую ему и ценю его настрой. Если он этого захочет, я смогу выйти с ним на ринг.
Возможно, мы проведем этот бой позже, когда я завершу карьеру, но, полагаю, я уложу его спать", — сказал футболист.
Акинфенва — один из самых тяжелых игроков в мире. При росте в 181 см его вес составляет 108 кг. 35-летний футболист выступал за множество клубов из разных английских дивизионов на позициях нападающего, центрального защитника и вратаря.
"Газета.ру"
"Я в своей жизни пару раз надевал перчатки. Рио — легенда, и он мой. Я аплодирую ему и ценю его настрой. Если он этого захочет, я смогу выйти с ним на ринг.
Возможно, мы проведем этот бой позже, когда я завершу карьеру, но, полагаю, я уложу его спать", — сказал футболист.
Акинфенва — один из самых тяжелых игроков в мире. При росте в 181 см его вес составляет 108 кг. 35-летний футболист выступал за множество клубов из разных английских дивизионов на позициях нападающего, центрального защитника и вратаря.
"Газета.ру"
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