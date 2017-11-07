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Златан Ибрагимович нарушил регламент во время вручения "Мальмё" кубка чемпионов Швеции

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович помог родному клубу, "Мальме", отпраздновать 20-ю победу в чемпионате Швеции.

Ибрагимович, который приближается к возвращению в состав "Манчестер Юнайтед" после травмы колена, был встречен массовыми овациями, когда вышел на поле, держа одной рукой чемпионский кубок.

Затем он нарушил регламент, пройдя мимо главы шведской федерации Карла-Эрика Нильсона, который должен был передать трофей капитану "Мальме" Маркусу Розенбергу. Вместо этого Ибрагимович жестом пригласил Розенберга пойти с ним на трибуну, где их ждала остальная часть команды, и сам вручил капитану трофей.

"Чемпионат.сом"
Теги: Ибрагимович Мальме
Сегодня, 01:39
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